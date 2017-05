Olga Zumarán arremete contra Dayana Valenzuela: "Candidata transgénero es para el Miss Perú Gay"

Olga Zumarán se sumó a la ola de críticas que ha ocasionado la inclusión de la candidata transexual Dayana Valenzuela. La exreina de belleza sostuvo que la joven está bien para el 'Miss Perú Gay', pero no para el 'Miss Perú 2017'.



"No tengo nada en contra de Dayana (Valenzuela, candidata transgénero), pero no estoy de acuerdo pues nunca se ha visto que un transgénero concurse en el Miss Perú", dijo Olga Zumarán.



Agregó que la iniciativa de poner como candidata a Dayana Valenzuela solo fomenta el desorden en el concurso porque "nunca se ha visto que un hombre pueda concursar en un reinado como el Miss Perú".

Olga Zumarán, indicó además, que Dayana Valenzuela puede ser víctima de bullying si fuera elegida como 'Miss Perú'. "Sería difícil que la aceptaran como reina ya que la Miss Perú guarda un perfil en cuanto a belleza y físico. Adicionalmente, ¿cómo quedaría el Perú a nivel mundial?”



Además, Olga Zumarán no se midió en sus palabras y sostuvo que "no me parece que fuera bonita, pero sí atractiva, pero no es para competir en el Miss Perú" y dio a entender que si consigue el cambio de género en su DNI "y las reglas se lo permiten, podría darse su participación".