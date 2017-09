¿Olinda Castañeda y Bruno Agostini son más que amigos? [VIDEO]

Todo parece indicar que Bruno Agostini y Olinda Castañeda tendrían más que una relación amical, pues el fin de semana se presentaron en una discoteca de Chiclayo, donde ambos se dieron un efusivo beso.



Bruno, ¿es cierto que te diste un beso con Olinda?

Ja, ja, ja... No voy a hablar del tema.



Estuvieron agarrados de la mano...

Para que no se caiga, son cosas que pasan. Solo somos amigos, tuvimos un evento y coincidimos.



De otro lado, Shirley Arica se puso celosa cuando participaste en uno de los juegos de ‘Combate’ con Dorita Orbegoso...

Así parece. Me comentó que no me acerque mucho a ella (Orbegoso). Creo que le incomodó el juego, pero que disfrute su soltería. (L.Gamarra)



