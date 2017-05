Olinda Castañeda: Karen Dejo la criticó así por fuerte pelea con su expareja

Karen Dejo dijo que Olinda Castañeda y Jean Francois ven a su pequeña hija como un ‘trofeo’, y por ello, las disputas se vuelven violentas.

“Es terrible llegar a esos niveles de violencia, más allá de los problemas que puedan tener, deben de pensar en el bienestar de la criatura, y no verla como un trofeo. Ese tipo de manipulación solo causa daño en la niña, que crecerá viendo escenas de ese tipo (por la pelea que tuvieron y terminaron detenidos el domingo último)”, detalló Karen Dejo.

Además, refirió que Olinda Castañeda y su expareja deben de someterse a terapia para poder cumplir su rol de padres.

“Ahora el caso se va a judicializar y espero que ambos puedan cambiar de actitud. La ayuda profesional es importante y tomar conciencia del papel que cumplen en la vida de su hija”, acotó.



Finalmente, Karen Dejo recordó que vivió una situación tirante con el padre de su niña, pero que actuó de manera inteligente.

Olinda Castañeda y Jean Francois Dietlin en la comisaría

“Me ha pasado, pero no en esa dimensión, soy inteligente y consciente que es el padre de mi hija y siempre seremos familia. Nos vamos a ver por muchos años y es mejor llevar la fiesta en paz, aunque algunas veces no me guste”, precisó Karen Dejo.

Por otro lado, Jazmín Pinedo se pronunció sobre este escándalo de Olinda Castañeda y pidió que las autoridades intervengan por el bienestar de la pequeña.

“Hay muchas cosas que se podrían decir sobre Olinda Castañeda y Jean Francois. Lo más importante es la salud mental y física de esta pequeña, definitivamente las autoridades deberían tomar cartas en el asunto para determinar qué es lo mejor para la niña, si estar con su padre o su madre”, señaló.

En tanto, Olinda Castañeda y Jean Francois dejaron la comisaría de Magdalena al promediar las 11 de la noche del último lunes.