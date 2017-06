Olinda Castañeda le busca la bronca a Leslie Shaw, pero ella la ningunea [VIDEO]

Al parecer Olinda Castañeda, quien fue causante del rompimiento entre Mario Hart y Leslie Shaw, no se cansa de pelear y ahora disparó contra la rubia, quien habría dicho que la modelo iba a buscar trabajo "con el calzón en la mano".



Leslie Shaw en cambio sostuvo que le daba flojera Olinda Castañeda y que "gracias a Dios yo tengo trabajo y no necesito pelearme con nadie" y que no necesita verla porque "me puede dar indigestión".



La ahora integrante de 'Combate' le aconsejó a Olinda Castañeda tener correa y 'apechugar'. "No tengo por qué ser amiga de una persona que se expresa así de mí públicamente, de una manera tan vulgar. La expresión que ella hizo fue que yo era una tal por cual", respondió Olinda Castañeda.

CHOTEA CONSEJOS DE OLINDA CASTAÑEDA



De otros lado, Olinda Castañeda aconsejó a Leslie Shaw que se preocupe por su carrera como cantante y deje de ser 'rockera lengua larga'.



"Dependiendo de lo que ella quiere hacer. Si ella quiere ser una rockera deslenguada que hable lo que quiera. Si desea ser conductora y verse respetable como una dama debe hablar alturadamente y más si vas a estar en un programa que va dirigido a adolescentes", sostuvo Olinda Castañeda.



Sin embargo, Leslie Shaw le respondió indicando que Olinda Castañeda no es un buen referente y que no le preocupa lo que ella diga. "Lo tomo de quien viene. Yo digo lo que pienso y a los únicos que le pido consejos es a mi familia".



"Yo soy una mujer multifacética: soy cantante, soy modelo, soy actriz, soy conductora, soy empresaria. Tengo 28 años y hasta el día de hoy tengo mucho trabajo y no necesito pelearme con nadie", dijo Leslie Shaw.

Recordemos que Olinda Castañeda fue la que confesó en un audio que ella y Mario Hart se besaron en una discoteca de provincia, cuando el piloto aún estaba en una relación con Leslie Shaw.