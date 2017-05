Olinda Castañeda asegura que quiere estar en paz con su expareja

La modelo Olinda Castañeda espera que su expareja, Jean Francois, cambie de actitud para poder llevar una buena relación por su pequeña hija, tras haber sostenido una pelea el pasado ‘Día de la Madre’, que los llevó a quedar detenidos en la comisaría.

“Trato de mejorar las cosas, dejo que vea a mi hija, que la lleve a pasear. No le guardo rencor ni odio, pues deseo lo mejor para mi bebé. Solo espero que él también cambie de actitud”, sostuvo Olinda Castañeda, quien participará en el ‘Vale Todo Fest 2017’.

Además, Olinda Castañeda contó que su amiga Aída Martínez no es la protagonista de los videos íntimos que circulan en redes sociales.

“No es ella, y esos rumores salen para hacerle daño. No creo que sea Tilsa (quien soltó los videos), una mujer no debe hacerle eso a otra mujer. Hace un tiempo me mandaban fotos y videos de Tilsa, pero nunca los usé en su contra, es algo muy bajo”, precisó Olinda Castañeda.