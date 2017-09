‘Tilsa Lozano es una arrastrada’, expresó la modelo Olinda Castañeda tras enterarse de que la esposa de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, Blanca Rodríguez, dejó entrever que la ‘Vengadora’ llama ‘borracha al futbolista.



“Se debería respetar como mujer, madre y esposa, porque a quien está haciendo daño es a su pareja (‘Miguelón’ Hidalgo) y a su hijita, pues los está dejando mal. Qué pena que esté tan arrastrada”, comentó Olinda Castañeda.



Es raro que Blanca Rodríguez esté revelando estas cosas. ¿Crees que Tilsa Lozano colmó su paciencia?

Obviamente. A qué mujer no le va a cansar que estén llamando a su marido, a cualquiera le molestaría eso. Que se respete como mujer.

Blanca también reveló que la pareja de Tilsa Lozano, Miguel Hidalgo, le escribió para saber qué estaba pasando...



El que más pena me da es Miguel. No merece lo que le hacen, debe poner un pare o simplemente separarse, porque es una falta de respeto.



¿Por qué crees que Tilsa Lozano niega que llama a Juan Manuel Vargas?

Pero, ¿qué mujer que ha sido la amante aceptó esa condición? Nunca lo hará, morirá en su ley. Qué bueno que Blanca Rodríguez haya salido a confirmar eso (que llamaba a Juan Manuel Vargas), está pidiendo respeto para su relación.



¿Qué le aconsejarías?

Que se valore, que no suplique amor cuando tiene una pareja a su costado. Está encaprichada con una persona (Juan Manuel Vargas) que tiene pareja y siempre la tuvo.



HABLA PÍO

En tanto, Rodney Pío indicó que su primo Juan Manuel ‘Loco’ Vargas está feliz con Blanca Rodríguez.



“Él está con su familia, tranquilo y feliz. Tilsa Lozano no existe para él”, comentó Rodney Pío.



“Ella (Tilsa Lozano) tiene su marido y familia, así que no está bien que esté llamando a mi primo”, mencionó.

