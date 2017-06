Orgullo Gay: 9 mujeres peruanas que son gays y no le temen a las críticas [VIDEO y FOTOS]

Cada 28 de junio, la comunidad LGTB celebra el Día del Orgullo Gay. En Perú, son varias celebridades y políticos que se han pronunciado a favor de la comunidad LGTB. En Trome.pe recopilamos las historias de nueve mujeres peruanas que salieron del clóset con orgullo.

Es el caso de Katy García, la modelo se casó este año con su pareja Karim Vidal en Estados Unidos. Ambas esperan un hijo y se sienten más felices que nunca. "Estoy muy feliz y poco o nada me importan los malos comentarios de personas que no me importan. Yo lo tomo de quien venga. Me siento súper tranquila. Además tengo que disfrutar esta linda etapa de mi vida", indicó la modelo en un video de Instagram.

Maia Figueroa, la hermana de Milett Figueroa, también decidió abandonar el closet y vivir en Argentina. Ella regresó en 2015 y actualmente es pareja de una guapa joven. “Jamás he escondido ser gay. No me parece un tema polémico. Así que no me importa lo que las personas externas opinen de mí”, indicó la DJ en el programa de Magaly.

Otro de los casos más sonados en el medio es el de la hermana del ministro de Economía, Fernando Zavala, Verónica Zavala, quien se casó en 2014 con su novia. La ex ministra de Transportes y Comunicaciones es feminista y no le teme a las críticas. Mira más historias de mujeres peruanas que salieron del clóset en esta galería.