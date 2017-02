Oscar 2017: Ben Affleck y el gesto a su hermano por haber ganado como Mejor actor [FOTOS]

Tal como muchos habían pronosticado, Casey Affleck se hizo del premio en la categoría de Mejor actor en los Oscar 2017 por su trabajo en la película Manchester by the Sea (conocida en estos lares como Manchester junto al mar).



Una de las cosas que más llamó la atención fue el instante en que Ben Affleck felicitó a su hermano tras hacerse la presea en los Oscar 2017. Las fotografías que tomaron los periodistas de la agencia AFP dieron cuenta del afecto del ahora Batman para con Casey Affleck.



Manchester by the Sea nos relata la historia de una crisis familiar a raíz de la muerte de uno de sus miembros. El personaje de Casey Affleck tendrá que hacerse cargo de la tutela legal del hijo de este, su hermano, dando pie a una compleja historia dramática.

Las reacciones en las redes sociales por la premiación al actor en los Oscar 2017 fueron diversas ya que él está sumergido en un escándalo de acoso sexual que, de buenas a primeras, no le dejará en paz.



El tema comenzó en el año 2010 cuando el triunfador en los Oscar 2017 fue denunciado por Amanda White y Magdalena Gorka, quienes trabajaron con el actor en el falso documental I’m Still Here.

