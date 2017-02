Oscar 2017: Manchester by the Sea, una de las más fuertes para Mejor película [VIDEO y FOTOS]

La categoría de Mejor película en los Oscar 2017 tiene cintas que, de una u otra forma, movieron a la audiencia y la crítica. Una de las más fuertes en este nicho es Manchester by the Sea, la cual ha dejado a muchos asombrados por la capacidad actoral de Casey Affleck, hermano del conocido Ben Affleck.



Con el título traducido de Manchester junto al mar, la película nos plantea una situación inesperada para el protagonista: el deber de cuidar y tutelar al hijo de su hermano fallecido. Bajo esta premisa, Manchester by the Sea se desarrolla y toma complejidad con el pasar de los minutos.



El dramatismo de varias de sus escenas ha hecho que no pocos la califiquen, junto a Moonlight y La La Land, como una de las fuertes candidatas para dar un golpe en los premios Oscar. Casey Affleck tampoco queda de lado ya que postula a ser el mejor actor de la gala.



Un fiel reflejo de lo buena que es Manchester by the Sea, y la razón por la expectativa en los Oscar 2017, es su puntuación en IMDb: 8/10. Mientras que en Rotten Tomatoes y Metacritic saca 96%.

Oscar 2017

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.