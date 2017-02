Oscar 2017: estos son los postres alusivos a la ceremonia que te gustaría probar [VIDEO y FOTOS]

¡Y llegó el gran día! La 89° edición de los premios Oscar, donde unas de las grandes favoritas es la cinta musical La La Land, ya comenzó con la llegada de los invitados. Todos ellos personajes relacionados a la industria del cine estadounidense y mundial.



Las agencias de noticias no tardaron en retratar la llegada de las estrellas, quienes desfilaron por la alfombra roja de los Oscar 2017. Es así que los fotógrafos de AFP captaron una llegada muy singular, quizá una de las peculiares que se den en esta edición de los premios Oscar.



Esta fue del chef Wolfgang Puck, quien arribó a la sede donde tendrá lugar los premios Oscar, el Dolby Theatre de Los Angeles, con una mesa con piezas culinarias alusivas a la gala.

Oscar 2017

Por otro lado, hay que mencionar que los Oscar 2017 contarán con una difícil competencia en la categoría de Mejor película. Si bien, como se indicó anteriormente, La La Land tiene muchas chances de ganar, esta no es la única producción que es vista como favorita.



Moonlight o Manchester by the Sea son películas, actualmente en la cartera peruana, que podrían dar la sorpresa en los premios Oscar.

