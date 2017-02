Oscar 2017: la fuerte reacción de Meryl Streep tras saber que La La Land no ganó por Mejor Película

Nadie puede olvidar el error de los Oscar 2017. Y es que nadie se esperaba que los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway dijeran primero que la cinta ganadora a Mejor Película era el musical 'La La Land', y luego explicaran que se había tratado de un error. "¡No, es Moonlight!"



"Abrí el sobre y decía Emma Stone, 'La La Land'. Por eso me tomó tanto tiempo... No estaba queriendo ser chistoso", explicó Beatty en medio de la confusión. Desde los asientos, la actriz Meryl Streep no lo podía creer.



Los productores de 'La La Land' estaban sobre el escenario en plenos agradecimientos cuando uno de ellos, Jordan Horowitz, interrumpió y dijo: "Ha habido un error. 'Moonlight' ganó mejor película. No es una broma".



La reacción de Meryl Streep. La reacción de Meryl Streep.

El error con 'La La Land' y Moonlight' dejó con la boca abierta no solo a los miles de espectadores que estaban viendo los Oscar a nivel mundial, también a las estrellas de Hollywood presentes en la ceremonia como Meryl Streep. Los ojos de la actriz de 67 años simplemente no podían dar crédito a lo que estaba ocurriendo en el escenario del Dolby Theatre en ese momento.

Meryl Streep fue captada con un gesto de sorpresa nunca antes visto. Y es que... ¡Cómo se pudieron equivocar así! La actriz de 'La dama de hierro' no salía de su gesto de asombro. El Tío Trome tampoco.



El hecho es que 'Moonlight' recibió así, de la forma más inesperada, el premio más importante de la noche. La conmovedora historia de conexión humana y autodescubrimiento de 'Moonlight' que narra la vida de un joven pobre del sur de Florida, sumó tres estatuillas, con las de mejor actor secundario para Mahershala Ali y mejor guión adaptado.



"Los últimos 20 minutos de mi vida han sido una locura. No creo que mi vida pueda cambiar más drásticamente que en los últimos 20, 30 minutos", dijo su director, Barry Jenkins, a la prensa.



"Estamos investigando cómo sucedió esto y lamentamos profundamente que haya ocurrido", dijo PricewaterhouseCoopers, la firma de servicios profesionales que trabajó con los Oscars, en un comunicado en el que se disculpó con 'Moonlight', 'La La Land', Beatty, Dunaway y los televidentes.



Pero de lo que no queda duda es que todos fuimos Meryl Streep anoche.