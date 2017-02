El actor Ryan Gosling , nominado a la categoría de 'Mejor Actor' por su participación en ‘La La Land', llegó solo a la ceremonia de los premios Oscar 2017. Pese a que mucho se especuló sobre sí su esposa Eva Mendes iba a acompañarlo a la gala, finalmente no sucedió.



Ryan Gosling tiene dos hijas con Eva Mendes (Esmeralda Amada y Amada Lee), sin embargo ellos parece que no quieren exponer su vida íntima en las alfombras rojas de los premios.



Al ganar el Globo de Oro, Ryan Gosling le dedicó el premio a su esposa Eva Mendes, sin embargo, ella no estaba ahí, pues ambos no se muestran juntos en cámaras.

Desde que Ryan Gosling y Eva Mendes formalizaron su relación en el 2011, no se han dejado ver juntos en eventos, ni conferencias, entrevistas, programas.



La última vez que la pareja de actores fue fotografiada junta, estaban promocionando la película ‘South by Southwest' en el 2015, la cual era dirigida por Ryan Golsling y Eva Mendes actuaba.



Previamente, aparecieron en la premiere de la película The Place Beyond the Pines, en la cual se conocieron. ¿Será ese su amuleto de la suerte?