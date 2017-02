Oscar 2017: Scarlett Johansson oculta este sexy detalle en su traje [VIDEO y FOTOS]

La gala de la alfombra roja de los Oscar 2017 permitió ver a no pocas estrellas con atuendos muy sensuales. Una de las que más destacó fue Scarlett Johansson, quien llevó un cómodo vestido con detalles en color rosa.



Pero fue otra particularidad la que llamó la atención en Scarlett Johansson: la falta de uso de sostén. Si bien este tipo de atuendos no deja espacio para un brassiere, al ser un poco más holgados y frescos, muchos en las redes sociales se alborotaron porque la estrella no usó aunque sea un strapless en su llegada a los Oscar 2017.



De esta forma, Scarlett Johansson concentró no pocos comentarios por la sexy forma de presentarse a los Oscar 2017, ceremonia que tiene lugar en el tradicional Dolby Theatre de Los Angeles.



OTRO MÁS

Por otro lado, Jackie Chan también fue blanco de miradas por usar un terno de cuello nerú y portar un par de tiernos peluches con la forma de osos pandas. Las fotos que los reporteros destacados a los Oscar 2017 dejaron ver que el veterano artista marcial estaba más que contento.



