Oscar 2017: Suicide Squad se hizo un galardón y esto disgusta a muchos [VIDEO]

Una de las películas más criticadas del año pasado fue Suicide Squad, cinta a la cual le atribuyeron un sinfín de defectos en todos los planos. Sin embargo, ello no impidió que se hiciera de un logro en los Oscar 2017 y fuese noticia de forma inmediata.



Poco después del inicio de la ceremonia se entregó el premio a Mejor maquillaje y peinado, siendo Suicide Squad la que se alzó con la victoria en los Oscar 2017. En las redes sociales, algunos usuarios quedaron más que sorprendidos y no pocos resultaron 'indignados'.



En este grupo se destacó el hecho que ahora Suicide Squad se venda como una película ganadora en los premios de la Academia sin mencionar que su triunfo en los Oscar 2017 fue por la caracterización de los villanos de DC Comics.



Suicide Squad relata la aventura de un grupo de maleantes que son reclutados por el gobierno estadounidense para conformar un grupo táctico especializado en misiones militares de alto riesgo. Algunos de los personajes que estuvieron en la cinta fueron Harley Quinn (Margot Robbie), Deadshot (Will Smith), Rick Flag (Joel Kinnaman), Amanda Waller (Viola Davis), Enchantress (Cara Delevingne), entre otros más.

