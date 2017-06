Tuvieron que pasar 42 años para que el actor, productor y director argentino Osvaldo Cattone abandone su 'búnker', El Marsano, y deleite al público con su talento fuera de su 'zona de confort'. Cattone se toma una 'vacaciones', como él las llama, y asume el reto de protagonizar 'El Padre', una obra dirigida por Juan Carlos Fisher que se estrena este 29 de junio en el teatro La Plaza.

Disfrutó de las épocas doradas y aprendió de la austeridad, hablar de Osvaldo Cattone es recordar también de los inicios del teatro en el Perú cuando solo la 'clase alta' podía disfrutar de este arte.

El contexto cambió, pero la vitalidad y la disposición de dejar el alma en escena, siguen intactas. Osvaldo Cattone tendrá un segundo debut con 'El Padre' y confiesa su entusiasmo en esta entrevista que concedió a Trome.

Osvaldo Cattone

En 'El Padre', Osvaldo Cattone interpreta a 'André', un hombre de 80 años víctima del Alzheimer. La historia es narrada desde su mirada, la misma que muchas veces las familias juzgan y no comprenden.

"Me pareció que era la hora, a mis 84 años, de hacer esta obra que me iba a enriquecer. ¿Por qué no entretenerme en una obra en la que no me ocupo de nada y solo actúo?Tener un teatro es algo troglodítico, te obliga a debutar hoy y a estar pensando en una obra para mañana. Me pareció que esta es una forma de descansar, una forma de vacaciones, una forma de probarme en otro escenario. Era imposible rechazar esta oportunidad, esta obra reúne todos los elementos. Era imposible decir que no", comentó Osvaldo Cattone.

Osvaldo Cattone Osvaldo Cattone

Osvaldo Cattone reconoce que quizá se encuentre en el último acto de su obra llamada 'vida', pero agradece que pueda mantenerse activo y con vigor para hacer lo que más le apasiona.

"Uno tiene que vivir hasta que no pueda limpiarse el poto solo. ¿Cuándo va a ser ese momento? no sé. Tengo amigos de 78 años que están peor que yo, yo no me siento anciano para nada. Actúo con una energía, con una capacidad mental, memórica, me siento presente", agrega el actor argentino que, además, no tiene miedo a responder sobre diversos temas.

LA MUERTE

"No quiero llegar a la necesidad de depender de otros. La gente no se muere por orden cronológico. De pronto sales a la calle y te agarra un auto, no sé cuando será el final nuestro, no sé hasta cuando gozaremos, hasta donde llegaremos. Lo que sí sé es que, a mi edad, 20 años más no voy a vivir. Nadie sabe cuál es el final. Trato de cuidar mi mente y mi cuerpo. Pienso que todo eso contribuye a tener una vejez digna, por ahora, pero no sé hasta que punto"

Osvaldo Cattone Osvaldo Cattone

LA VIDA

"Vivo bien, me levanto de buen humor, no tengo enojos para patear el perro, no me lo tomo con nadie (molestarse). Me gusta vivir, me gustan mis plantas, mis flores, vivo en el campo todo el año en una localidad frente al mar. Me gusta la vida sana, duermo bien, me levanto bien. En general tengo muy buena disposición"

LAS AMARGURAS

"Me enojo cuando algo no me gusta o es algo colérico que me produce mi entorno. En general, no me enojo solo. No soy una persona con enemigos declarados, a lo mejor hay algunos , no lo sé. Debe de haber gente que no me quiere por que no me conocer. Tengo una frase preciosa de Eugenio Montale: 'Quién no me ama, no me merece'"

Osvaldo Cattone 2

ADAPTARSE A LA ÉPOCA

"Tengo Facebook y Twitter como todo el mundo, pero no dependo del celular. En casa tengo el celular cerrado. Me gusta hablar por teléfono. Tengo computadora y me gusta enviar correos, tengo amigos en todo el mundo. Una forma de sobrevivir es saber en que tiempo estas viviendo. Antes nos entreteníamos leyendo. Ahora yo vivo bien la época que me toca vivir, nada más"

REVOLUCIÓN DEL TEATRO PERUANO

"El teatro peruano está muy bien y creo que fue gracias a mí. Vine en el 73 y en el 74 debuté. Parte del modernismo del teatro, de la evolución del teatro me corresponde. Hice un teatro que no se veía frecuentemente. Antes iba una élite al teatro, gente rica, gente bien, que viajaba a Europa. Ahora, viene el pueblo también, también la señora gorda de Comas viene al teatro"

Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro, la boletería del teatro y el call center de La Plaza 505-0550. Las funciones van de jueves a martes a las 8:00 pm y domingos a las 7 pm en el Teatro La Plaza de Larcomar.