Ozuna denuncia que usan su nombre para falsas presentaciones [VIDEO]

El cantante Ozuna denunció que han tomado su nombre para anunciar shows en nuestro país.



“A Perú lo llevo en mi corazón, pero me apena que algunas personas tomen mi nombre y digan que estaré en lugares donde no he sido contratado porque solo me presentaré este 17 en la discoteca Vocé Sur y el 19 en Palmeras Trapiche, ahí armaré el verdadero fiestón para cantar mis temas ‘Si no te quiere’ y ‘No quiere enamorarse’, así que no se dejen engañar”, dijo Ozuna.

