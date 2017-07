Pablo Heredia: ¿Actor en la mira de Migraciones? Mira lo que dice el argentino [VIDEO y FOTOS]

El actor de Ven Baila Quinceañera, Pablo Heredia, se refirió a la situación del israelí Eyal Berkover. El argentino dijo que estimaba mucho al modelo y que le parecía una condena muy fuerte no ver más a la persona que amas.



Pablo Heredia también indicó que las condenas de deportación le parecía muy duras. "Todo el mundo tiene derecho a redimirse, lo mejor sería pagar una multa de acuerdo a lo que ganas", indicó el actor de Ven Baila Quinceañera.



En una entrevista a Perú21, Pablo Heredia se refirió a su condición migratoria. “Yo ingresé con visa de trabajo. Desde un inicio me trajeron para actuar y América TV se encargó de los trámites. Vi lo de Eyal Berkover y me puse a pensar que esa situación podría pasarme", indicó la actual pareja de la actriz, Alessandra Fuller.



Pablo Heredia es pareja de la actriz Alessandra Fuller desde hace un año. Los actores se conocieron en las grabaciones de "Ven Baila Quinceañera" y viven un romance sólido hasta la fecha. Mira sus declaraciones aquí.

