¿Paloma Fiuza tuvo responsabilidad en accidente vehicular en Jaén? [VIDEO]

La brasileña Paloma Fiuza afirmó que ella no es la responsable del accidente automovilístico que sufrieron tres jóvenes, que la iban a acompañar en un show en Jaén.



“Me da mucha pena toda la situación. En este caso, yo también soy una contratada más. No es mi show”, contó Paloma Fiuza.



“No tengo tanta cercanía con los chicos. Siempre cambio de bailarines. Yo podría haber ido con ellos, pero se dio otro evento. Me da mucha pena que salgan dejándome mal. Yo no tengo responsabilidad. La persona que es responsable también se está haciendo cargo de todo”, finalizó Paloma Fiuza.

Facundo González confunde a Rosángela Espinoza con Paloma Fiuza