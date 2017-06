Paloma Fiuza está solterita [VIDEO]

La brasileña Paloma Fiuza confirmó que terminó su relación sentimental con Facundo González, pero mantienen una linda amistad.



“Yo dije que estoy tranquila, nunca manifesté que estoy soltera, en el programa están diciendo eso. Igual estamos viendo, estamos hablando normal. Yo creo que la buena relación y la amistad va a seguir. Prefiero no hablar del tema”, precisó.



Además, contó que piensa ‘guardar luto’ por un tiempo prudente.

En tanto, el argentino Facundo también habló sobre la ruptura, pero dejó abierta la posibilidad de regresar con ella.



“En este momento no estamos juntos, pero no sé qué pueda pasar más adelante. Ahora no quiero declarar nada”, dijo escuetamente.

Quien está feliz con esta noticia es Krayg Peña, pues mostró su interés por la ‘garota’.



“Me parece espectacular esa noticia”, expresó el venezolano. (C. Ch.)

