Paloma Fiuza: Así engañaba a su padrastro para salir a la calle con poca ropa cuando era adolescente [VIDEO Y FOTOS]

La carismática participante de Esto es Guerra, Paloma Fiuza, estreno su canal de YouTube con la primera parte de un video que lleva como título: 10 datos que no sabías sobre mí. La grabación aborda las travesuras de la garota en su infancia.



En este video de YouTube sólo logró contar cinco datos sobre su vida, habrá una segunda parte que todos sus fans esperan con ansías. En la grabación, Paloma Fiuza contó que pertenecía a la iglesia y que quería ser monja.



Paloma Fiuza también contó que su padrastro José no la dejaba salir con ropa de verano porque es muy conservador. "Si yo salía con ropa cortita para él era la muere, yo tenía que hacer estrategias en la casa", cuenta la guapa chica reality.



¿Qué hacía Paloma Fiuza para poder salir con poca ropa de su casa? La garota cuenta que se ponía pantalón, vestidos largos y anchos para que su padrastro no sospeche, pero cuando llegaba al ascensor se quitaba esa ropa y usaba los vestidos y shortcitos cortos. Mira su video aquí.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.