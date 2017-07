Pancho Rodríguez y Spheffany Loza: ¿cuál es el secreto de su relación? [VIDEO y FOTOS]

La guapa Spheffany Loza y el chileno Pancho Rodríguez confiesan que ya conviven y se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula. Ambos revelan que su secreto es disfrutar de sus momentos de pareja en casa, y se han alejado de la noche y las juergas.



Spheffany, vives una buena etapa en lo laboral

y sentimental...

Sí, gracias a Dios todo marcha estupendo. Estamos todo el día juntos, la pasamos muy bien.



¿Y cómo fue la etapa del coqueteo? ¿Te hiciste la difícil o tuvo que hacer muchos méritos?

Fue bonito, en verdad, fue sin querer. Trabajamos juntos acá (en ‘Combate’) en el 2014 y no pasó nada, pero después nos reencontramos y sin querer fluyó algo lindo.



¿Y quién dio el primer paso para que la amistad se convierta en romance?

Pancho: Ella...

Spheffany: ¡Qué! (risas)

P: Soy irresistible, ella me buscó, ja, ja, ja. Yo le decía ‘pucha, tranqui. No soy fácil’, pero insistía tanto que me dije: ‘Le voy a dar un chance’.

S: Mentira. Todo fluyó de forma natural. En su momento se dio y estamos juntos hasta ahorita.



Pero Pancho tiene la fama de ser medio ‘coquetón’...

S: Coquetazo. En verdad, le he dicho que esté tranquilo y que vaya despacio.



Entonces, ¿ya le has hecho el pare?

S: Claro, tengo que poner en orden al muchachito...



¿Eres celosa?

S: No mucho, lo normal.

P: Ella es bastante celosa, pero está bien. Yo también soy celoso, pero lo justo. Si no me dan motivos, entonces, no hay celos. Pero siendo muy honestos, Spheffany es muy celosa.

S: Es que al principio no queríamos ventilar nuestra relación y obviamente sentí celos en el programa porque para todos él era soltero y sin compromiso.



Y lo relacionaban con otras chicas...

S: Claro, por eso lo celo con motivo. Luego, me oficializó a nivel nacional y todo va más tranquilo.



¿Cuánto tiempo pasó?

P: Nunca hemos hablado de cuánto tiempo estamos juntos. Tenemos nuestra fecha, pero personalmente prefiero mantener mi vida personal en privado. Lamentablemente, cuando la gente ve que una relación marcha bien tratan de chancar, entrometerse... pero preferimos estar tranquilos y llevamos juntos casi un año.



Por eso les costó poder confirmar el romance en cámaras...

P: Creo que cuando las parejas se van volviendo sólidas, uno va perdiendo el miedo a algunas cosas y ahora nos ven juntos todos el día, besándonos, abrazados y no nos importa el qué dirán o lo que piensen porque estamos felices, unidos y fuertes.



Pancho, una vez te escuché decir que tienes ‘mala suerte’ en el amor. ¿Cambiaste de opinión?

S: Pero aquí está su suerte, ja, ja, ja.

P: Sí, eso es verdad. No sé en qué contexto lo habré dicho, pero creo que el amor no se trata de suerte, sino que todo tiene un tiempo. Cuando uno más busca menos encuentra y cuando menos busca el amor aparece para llenarte de felicidad.



Ahora que conoces bien a Spheffany, ¿qué es lo que más te gusta de ella?

P: Es una luchadora, superesforzada, independiente, sensible, ama a su familia. Además, es de carácter, y esa es la cualidad que más me gusta de una mujer, porque sin carácter todo sería muy aburrido.



Spheffany, ¿a ti qué te gusta de Pancho?

S: Todo en verdad. Es un buen padre, superamoroso y me engríe mucho, es muy piel. Yo soy recontramelosa, me gusta estar pegada a él como chicle, y como los dos somos así, paramos todo el día juntos.



Toda relación también tiene sus altas y bajas, ¿cómo lo han manejado?

S: Claro, de hecho ha habido sus discusiones, pero siempre hemos tratado de arreglarlo conversando, con cabeza fría.

P: Las peleas siempre están, lo importante es aprender a conversar nuestras diferencias.



Tú dices que no eres celoso, pero nunca falta un ‘faltoso’ que se acerca con malas intenciones...

S: Cuando aparecen, yo los ‘cuadro’. No soy de aguantar pulgas, les ‘pongo el parche’ a la primera.



¿Qué es lo que más les gusta hacer en pareja?

S: Somos superhogareños. No me voy a aburrir nunca de estar con él en la casa, siempre que salimos del programa nos vamos a la casa a ver series, hasta quedarnos dormidos y así, recontratranquilos. No tengo la necesidad de salir a juerguear, y felizmente él también está en la misma sintonía, para mi tranquilidad.

¿Cuándo se dieron cuenta de que estaban enamorados?

P: Cuando nos conocimos los dos estábamos a la defensiva, ninguno quería enamorarse. Fue como ‘ya chévere, que fluya nomás’, andábamos bien relajados, no queríamos algo serio y nos enamoramos sin esperarlo.



Pancho, ¿Spheffany es un motivo más para quedarte en Perú?

P: Claro. Independientemente de eso, desde que llegué me enamoré del Perú y ya voy por los tres años. Siento que he encajado bien con la gente y obviamente teniendo a Spheffany, tengo más motivos para quedarme, pero si me tengo que ir, me la llevo.

S: Yo encantada, feliz...



¿Ya conviven?

P: Claro, es distinto convivir, despertarse y acostarse con una persona, ahí se conoce lo bueno y malo de alguien. A mí me gusta lo bueno y lo malo de ella.