La Pánfila denunció a pareja por abandonarla, lo perdonó y ahora llora porque volvió a dejarla [VIDEO]

Un triste momento atraviesa María Victoria Santana, mejor conocida como La Pánfila. La actriz cómica había retomado su relación con su expareja Juan Carlos Suito a mediados de mayo. Unos meses después, el hombre tuvo que afrontar dos denuncias en su contra por abandono.

Pese a que en un inicio La Pánfila no quiso comentar sobre la situación, señaló que estaría por tomar acciones legales en contra de las exparejas del padre de su hijo. Según la actriz cómica, estaban difamando y él sí cumplía con los pagos de sus 4 hijos

“Mi abogado ya se está encargando del tema, porque me están involucrando en algo donde no tengo nada que ver, están manchando mi imagen, me están difamando”, comentó en ese entonces 'La Pánfila’.



Lamentablemente, ahora le toca pasar (otra vez) por lo mismo que las dos mujeres. La Pánfila terminó su relación con Juan Carlos Suito y también tuvo que denunciarlo por abandono de hogar. Según la denuncia policial, el empresario agarró una mochila y se fue sin decirle nada a la actriz cómica.

La Pánfila denuncia abandono de hogar por parte de su esposo

"No quiero hacer un show y que me digan: la tonta que siempre perdona, pero hice mi esfuerzo y tomé malas decisiones. Ahora hay que seguir para adelante. A veces las relaciones no son lo que uno espera y las personas no son lo que uno cree. Son errores mutuos. Hice todo lo que pude. Quería mi familia. Eso quería", dijo La Pánfila visiblemente afectada.

Recordemos que Juan Carlos Suito abandonó a La Pánfila cuando se encontraba embarazada. Pese a eso, ella le dio una nueva oportunidad y retomaron su relación. Según cuenta la humorista, lo único que quería era tener una familia para su hijo.

Ahora, visiblemente afectada, reconoce que sí hizo la denuncia pero no quiere hablar del tema porque le duele mucho. La Pánfila declaró que espera salir adelante y, está llevando tratamiento psicológico para sobrellevar esta lamentable situación.

A fines de junio dos mujeres se presentaron en el programa 'Tengo algo que decirte' para denunciar a la pareja de La Pánfila por abandono de hogar. Incluso una de ellas contó que contactó a la actriz para que la ayude con el tema. "Hablé con ella porque ella dice que es madre, pero lamentablemente no fue así".

Pareja de La Pánfila denunciado por abandono

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.