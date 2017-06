La Pánfila alista acciones legales contra exparejas del padre de su hijo

La actriz María Victoria Santana, ‘La Pánfila’, contó que tomará medidas legales en contra de las exparejas del padre de su hijo, Juan Carlos Suito, quienes revelaron que no cumple con la manutención de sus 4 hijos.

“Mi abogado ya se está encargando del tema, porque me están involucrando en algo donde no tengo nada que ver, están manchando mi imagen, me están difamando”, comentó ‘La Pánfila’.

Pero han dicho que Juan Carlos no cumple con sus hijos...



Nosotros sabemos cómo son las cosas, tenemos los vouchers de todo lo que se está dando, por eso se entablará la denuncia por difamación y calumnia, porque hasta de borracho lo han calificado (a Juan Carlos). Es fácil sentarse en televisión para hablar. Papelito manda y lo demostraremos.

¿Cómo te va con Juan Carlos?



Estamos tranquilos, más unidos que nunca, todo esto nos ha fortalecido como pareja.