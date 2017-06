El hombre que no podía dejar de abandonar a sus hijos, parece ser la descripción más precisa de la pareja de la actriz cómica María Victoria Santana, La Pánfila. En el programa Tengo algo que Decirte se presentaron dos mujeres a denunciarlo por abandono de hogar.

La primera denunciante se llama Helen y es señalada como el primer compromiso de la pareja de La Pánfila. La señora afirma que el empresario nunca estuvo en casa, sólo año y medio. "Él nunca se hizo responsable de sus hijos, yo hice una conciliación con él en 2011, lo llamaba, me decía que lo iba a hacer, pero nunca cumplió".

La segunda denunciante es Gisell y se separó del empresario en 2014. Desde aquel año, la mujer no sabe nada de la actual pareja de La Pánfila. "Él no cumple o cumple dando lo que le da la gana, el no quería hacer la conciliación", indica el ex compromiso del manager de la actriz cómica.

Como se recuerda, la pareja de La Pánfila, Juanka Suito, fue denunciado por su esposa, la señora Giselle Vásquez, de abandonar a sus hijos. "El tipo no quiere asumir", se le escucha decir a la denunciante.



Giselle Vásquez contó que contactó a La Pánfila para que la ayude con el tema. "Hablé con ella porque ella dice que es madre, pero lamentablemente no fue así", cuenta decepcionada la esposa de la actual pareja y manager de la actriz cómica.

