Paolo Guerrero toma radical decisión tras polémica publicación en Instagram [VIDEO]

Paolo Guerrero sorprendió a muchos de sus seguidores con una publicación en su cuenta Instagram. El futbolista subió un video acompañado de sus hijos enseñándoles la importancia de lavarse los dientes.

Sin embargo, aunque la intención del futbolista fue otra, sus seguidores inmediatamente lo relacionaron a Christian Meier. Recordemos que hace un par de años la actriz mexicana Edith González contó que el peruano tenía mal aliento cuando grababan 'Doña Bárbara'.

"El amor que se tiene por los hijos es único y trato de estar con ellos siempre, enseñarles y mostrarles que siempre se tienen que lavar los dientes por qué si no... les puede salir el mal aliento 😂😂😂😂😂 #fresh #siemprecepillarselosdientes 😬😬😬😬✌️✌️✌️✌️✌️✌️",escribió Paolo Guerrero en su cuenta Instagram.

Paolo Guerrero lavándose los dientes

Sin embargo, Paolo Guerrero tomó una decisión tras la ola de comentarios que recibió la publicación dejando entrever que era una indirecta para Christian Meier. El seleccionado nacional decidió agregar un mensaje a la leyenda de la foto.

"Por favor, les pido que dejen de crear algún tipo de conflicto, este vídeo que subí a instagram lo hice por qué siento la falta de ellos (mis hijos) y no por otra cosa, sin indirectas para nadie. Solo les pido que respeten mi vida privada, mis hijos son lo más sagrado que tengo, hay gente muy mal intencionada queriendo crear algo donde no existe, en ningún momento me dirigí a alguien, RESPETEN!! Peace&love", escribió Paolo Guerrero en su cuenta Instagram.

Además, el futbolista también desactivó los comentarios al video y eliminó todos los que habían dejado sus seguidores. La publicación de Paolo Guerrero cuenta con más de 193 mil reproducciones.

Christian Meier y Alondra García Miró

