Paolo Guerrero sorprendió a más de uno al decir esto sobre Alondra García y Christian Meier [VIDEO y FOTOS]

Un ‘Depredador’ feliz. Así se confesó Paolo Guerrero, quien en una entrevista exclusiva con el programa Domingo al día desde Brasil rompió su silencio y habló de todo: desde el gran momento por el que atraviesa en Flamengo con sus goles hasta su sonada ruptura con Alondra García Miró, quien ahora se luce como la nueva pareja del actor Christian Meier.



“No tengo que decir nada. Yo estoy feliz y nada. Creo que se me ve feliz en la cancha”, fueron las primeras declaraciones de Paolo Guerrero sobre el inicio del romance entre su expareja Alondra García Miró y Christian Meier, tema que ha sido la comidilla de la prensa de espectáculos y objeto de parodia en más de un programa cómico.



Paolo Guerrero dijo que el que Alondra García Miró tenga una relación con Christian Meier -la misma que el actor ya confirmó- no tiene por qué afectarle, pero dejó en claro que él no hablará de su vida privada y solo atinó a desearle lo mejor a su expareja. “Fue una linda chica, increíble. No tengo palabras. Si terminó, se terminó porque bueno pasó y ya está. Tenía que pasar”, dijo el ‘Depredador’.



“Yo estoy muy feliz. Se me puede ver en la cancha, jugando con muchas más ganas, mucha más felicidad y estoy siendo feliz con lo que estoy aportando a Flamengo y como te digo estoy muy enfocado en lo que quiero ganar este año”, añadió el atacante, al tiempo que dijo que se siente tranquilo y que solamente “habla de fútbol”.



Consultado sobre qué es lo que siente al ver las fotografías de Alondra García Miró y Christian Meier en las redes sociales, Paolo Guerrero solo dijo que le desea “todo lo mejor a ella” porque “es una chica increíble”. “Entonces que sean felices y yo ser feliz también”, finalizó el atacante del Flamengo.



Paolo Guerrero habla sobre Alondra García Miró y su nuevo romance con Christian Meier

Sobre las declaraciones de su madre, la popular Doña Peta, sobre su pasada relación con Alondra García Miró, Paolo Guerrero dijo que ella le agarró mucho cariño a la modelo pero que eso ahora “es un caso zanjado, cerrado”. “No entiendo por qué siguen hablando de esto”, se preguntó el futbolista.



“Como ya dije, ella tiene que ser feliz y yo también, pero yo con la coronita porque soy un angelito. Mira mi cara de inocente. Yo me porto bien”, bromeó Paolo Guerrero, al tiempo que le pidió a la prensa peruana de espectáculos que lo “suelte” y que mejor hablen de su fútbol, de lo que viene consiguiendo con su club.



Finalmente, sobre la polémica en torno al video que publicó en su cuenta de Instagram en el que le decía a sus hijos de la importancia de lavarse los dientes para no tener mal aliento –lo que muchos dijeron fue una especie de indirecta a Christian Meier–, Paolo Guerrero dijo que no sabe por qué todos pensaron eso ya que él siempre publica esa clase de imágenes.



“Mas bien me van a tener que pagar esos programas de espectáculos porque están vendiendo bastante conmigo”, bromeó Paolo Guerrero señalando que el mensaje que le dio a sus hijos en esa controvertida publicación en Instagram le pareció “súper gracioso” y que no tiene ninguna especie de motivo oculto.

