El seleccionado Paolo Guerrero está en el centro de la atención, tanto en Brasil como Perú, no solo por sus goles con Flamengo, sino también por el inicio del romance entre Alondra García, su expareja, con el actor Christian Meier.



Es así que el programa Domingo al día viajó al fortín del equipo que acoge al 'Depredador' para una entrevista que promete ser parte de la agenda de muchos la semana que viene. Según se deja entender en el adelanto del material, Paolo Guerrero hablará de todo.



Ello no solo involucraría su desempeño con Flamengo, donde no deja de anotar goles, sino que además se conversaría de su "nueva vida de soltero". "Yo, o sea, (tengo) una coronita. Soy un angelito", se le escucha mencionar a Paolo Guerrero.



Hay que mencionar que, posiblemente, las declaraciones de Paolo Guerrero repercutan en la farándula local y una respuesta de Alondra García o Christian Meier, quienes no han hablado todavía de los detalles de su relación, salgan a responder.

GOLAZOS

Tal como se refirió en los párrafos anteriores, Paolo Guerrero está en uno de sus mejores momentos en Flamengo. Es así que el jugador se llevó las palmas en uno de los más recientes encuentros que tuvo su elenco contra Universidad Católica por la Copa Libertadores.



Fue así que Paolo Guerrero fue felicitado por los hinchas de Flamengo luego de este partido. Además, se conoció que nuestro 'Depredador' hizo historia en el club de una forma que te detallamos en esta nota.

