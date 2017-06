Paolo Guerrero destruye a Alondra García Miró dándole like a comentario ofensivo [VIDEO]

Paolo Guerrero anda feliz de la vida con su nueva conquista. El futbolista del Flamengo oficializó su relación con Thaísa Leal y lo demostró no solo al llamarla 'enamorada' en el aeropuerto, sino también posando a su lado en un video en Instagram.

A su llegada al Perú, Paolo Guerrero le deseó lo mejor a la relación de Alondra García Miró con Christian Meier. Sin embargo, existiría evidencia que demostraría que las cosas no terminaron tan bien entre el futbolista y la modelo ¿Qué pasó?

A través de su cuenta Instagram, Paolo Guerrero le dio like a un comentario que destruía por completo a Alondra García Miró y elogiaba a Thaísa Leal. ¿El futbolista estará de acuerdo con la primera o segunda parte del texto?

"No es pituca misia y tiene para jactarse y decir que no vive de sus maridos que coleccionan una boca de Guasón. Tu eres bellísima, Y estás en la casa de tu amore! La única verdadera mujer que ilumina esa casa porque ya se fue la fealdad de ahí jajaja", se lee en el comentario al que Paolo Guerrero le dio like.

Paolo Guerrero le da like a este comentario

En la segunda parte del texto, Thaísa Leal recibe todos los elogios de la usuaria seguidora de Paolo Guerrero. ¿Será acaso que al futbolista le gustó eso y no la parte ofensiva contra Alondra García Miró?

Alondra García Miró y Paolo Guerrero terminaron su relación en Navidad de 2016. La pareja estuvo en Lima promocionando la película 'Guerrero' y desfilaron juntos por la alfombra roja. La modelo y el futbolista encendieron las alarmas cuando se supo que no pasaron juntos el cumpleaños del 'Depredador'.

Después de un par de meses, Alondra García Miró inició una relación con Christian Meier. Ahora, meses después, Paolo Guerrero llegó junto a Thaísa Leal a Perú por los amistosos por las Eliminatorias Rusia 2018.

Paolo Guerrero y Thaísa Leal

