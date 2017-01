"Paolo Guerrero y Alondra García Miró ya no están", dijo Luciana Fuster [VIDEO]

Quiso negar el romance con Paolo Guerrero pero terminó dando más datos sobre la sonada separación del futbolista con Alondra García Miró. Luciana Fuster conversó con las cámaras de 'América Espectáculos' sobre la fiesta del 'Depredador' y terminó por mencionar el supuesto actual estatus de la parejita.

Según contó Luciana Fuster, cuando llegó a la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero, el grupo de amigos con el que estuvo reunida le contó que el futbolista y Alondra García Miró habían terminado su relación amorosa.

"Me enteré recién ahí, cuando estábamos con todos juntos que ya no están (Paolo Guerrero y Alondra García Miró) pero normal. Con él casi ni hablé. Yo me he enterado por la prensa porque salió Paolo, Luciana y yo ¿qué? ¿Paolo no estaba con Alondra?", dijo Luciana Fuster.

Luciana Fuster también aclaró que solo bailó media canción con Paolo Guerrero y no entiende por qué es a la única que relacionan con el futbolista si él bailó con varias personas por tratarse de su fiesta de cumpleaños.

"De hecho es un tema que me incomoda porque yo sé, estoy segura que sé quién ha sido el que ha lanzado este invento. No sé con el fin de qué, pero en verdad es un tema que no viene al caso. Bailé media canción porque me encanta la charanga y era su cumpleaños", contó Luciana Fuster.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.