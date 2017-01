¿Paolo Guerrero y Alondra García Miró juntitos en la playa? Mira estas fotos [VIDEOS]

Alondra García Miró regresó a las redes sociales después de días de permanecer en silencio, cuando empezaron los rumores de una posible separación de Paolo Guerrero. La modelo subió una fotografía luciendo un fino bronceado.

Estos últimos días han estado llenos de especulación para la parejita. Alondra García Miró no estuvo en el cumpleaños de Paolo Guerrero, quien decidió organizar una fiesta con 500 invitados, entre ellos varias figuras de la farándula local.

Paolo Guerrero ha estado compartiendo fotos y videos en Instagram de sus días en Lima. El 'Depredador' subió una fotografía junto a Jefferson Farfán en Año Nuevo, así como una foto con su hija menor en un establecimiento de juegos.

¿Alondra García Miró en la playita junto a Paolo Guerrero? ¿Alondra García Miró en la playita junto a Paolo Guerrero?

Sin embargo, llamó la atención que Paolo Guerrero también se animara a subir unos videos a través de Instagram Story. El futbolista poco a poco se ha vuelto más hábil en la red social de fotografías, así como su amigo Jefferson Farfán.

Lo curioso de los videos que subió Paolo Guerrero es que se tratan de imágenes de una playa, posiblemente del sur, mientras que Alondra García Miró lucía un bronceado reciente ¿Será que ambos están cerca de una reconciliación y pasaron el día juntos? No podemos saberlo aún, pero muchos personajes en la farándula manifestaron que ambos deberían regresar porque forman una buena pareja.

Tal fue el caso de Tilsa Lozano. La Vengadora aconsejó al futbolista Paolo Guerrero que recupere a Alondra García Miró. Además, le recomendó que no se exponga públicamente, pues hay muchos ‘envidiosos’.

“Le voy a dar un consejo a Paolo Guerrero. A mí, personalmente, me parecieron una pareja linda. No seas tonto, no pierdas una mujer tan linda y buena, que te acompañó (a Brasil). Después, te puedes arrepentir y puede ser tarde. Creo que no deberías exhibirte con otras chicas, porque la gente es envidiosa, por querer fregar la relación pueden venir con sus serruchos”, dijo Tilsa Lozano en ‘Amor, amor amor’.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.