Paolo Guerrero: Alondra García Miró, Thaísa Leal y otras sexys conquistas del 'Depredador' [FOTOS]

El futbolista Paolo Guererro no solo es un goleador en las canchas si no también en el amor. El popular 'Depredador' ha hecho noticia no solo por su buen desempeño en el Flamengo, ahora es portada de varios medios por su 'nueva conquista', la nutricionista brasileña Thaísa Leal.

Sin embargo, Paolo Guerrero ha estado relacionado a la farándula desde hace muchos años. El futbolista inició algunos romances con figuras extranjeras y nacionales entre las que destacan modelos y actrices.

La actriz alemana Eva Habermann y las modelos peruanas Fiorella Chirichigno y Natalie Vértiz, estuvieron relacionadas con Paolo Guerrero, pero nunca se confirmó la relación.

Paolo Guerrero y Natalie Vertiz Paolo Guerrero y Natalie Vertiz

Quienes si se robaron el corazón de Paolo Guerrero fueron la modelo brasileña Bárbara Evans y la peruana Alondra García Miró, quien incluso se fue a vivir a Río Janeiro.

Ahora Paolo Guerrero pasa la página y olvida su anterior relación, al parecer, con la nutricionista brasileña Thaísa Leal. La 'nueva garota' es también aficionada al deporte del Jiu Jitsu.