Paolo Guerrero le manda tremenda indirecta a Christian Meier y le da donde más le duele [VIDEO]

Paolo Guerrero muestra ser un padre que ama a sus hijos y les enseña lo buenos hábitos de higiene que se debe de tener para poder tener una correcta salud. El '9' de la Selección Peruana usó su cuenta de Instagram para dejar pequeño mensaje a sus seguidores.



En el video se puede ver a Paolo Guerrero cepillándose los dientes junto a sus pequeños. El clip cuenta con la siguiente leyenda: "El amor que se tiene por los hijos es único y trato de estar con ellos siempre, enseñarles y mostrarles que siempre se tienen que lavar los dientes por qué si no... les puede salir el mal aliento 😂😂😂😂😂 #fresh #siemprecepillarselosdientes 😬😬😬😬✌️✌️✌️✌️✌️✌️".



Pero los seguidores de Paolo Guerrero en Instagram tomaron las últimas palabras escritas como una indirecta contra el actor Christian Meier. Comentarios como "Golpe bajo para quien irá esa indirecta", "A buen entendedor", "Esa es indirecta al zorro jajajaja", son lo que más se desataron en la cuenta fotográfica del futbolista peruano.



Alondra García Miró y Christian Meier, la pareja de moda.

Doña Bárbara. La actriz mexicana Edith González criticó una vez que el peruano Christian Meier tenía mal aliento cuando actuaron juntos en la telenovela ‘Doña Bárbara’.



Como se recuerda, todo esta información salió a la luz cuando el actor mexicano Paulo Quevedo contó que, Edith Gonzales se quedaba siempre de las escenas en donde tenía que besar a Christian Meier.



“Fue una anécdota que ella nos planteó un día. Nos dijo que a Christian le olía mal la boca y que era una falta de aseo personal por no tomarse una pastillita antes de tener una escena de beso. Edith me preguntó cómo decirle para no ofenderlo. Ella llegó a tener mucha fricción con Christian, no hubo mucha química entre ellos”, manifestó el actor mexicano sobre Christian Meier.



¿Paolo Guerrero le habrá mandando una indirecta a Christian Meier? Como se recuerda, el actor subió una tierna fotografía donde se lucía muy tierno con Alondra García. Esta imagen de Instagram confirmaría la noticia que ambos personajes tiene una relación amorosa.



Como se recuerda, Alondra García manifestó lo siguiente sobre su relación con Christian Meier: “Estoy contenta, pero una cosa es mi vida personal y prefiero mantenerla al margen. Estoy bien y estoy contenta”.