Paolo Guerrero celebró Año Nuevo junto a Jefferson Farfán, mientras que Alondra García Miró estuvo con... [FOTOS]

¿Qué está pasando entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró? La parejita era purito amor en el cumpleaños de la 'ojiverde', celebrado el 17 de diciembre. En ese entonces, el futbolista le había dedicado un tierno mensaje a su novia.

"Hoy 17/12 es un día muy especial, es el cumpleaños de una negrita, linda, preciosa, que yo amo demasiado, que Diosito te dé más años de vida y mucha salud. #felizcumpleañosnegra #monamur #negramur #preciosamur #alondritis #feliz25", dijo Paolo Guerrero en su cuenta Instagram.

Pero ¿qué pasó después? Paolo Guerrero levantó suspicacias el día 31 de diciembre cuando posteó una fotografía junto a Jefferson Farfán recibiendo el Año Nuevo. Aunque la imagen no dice nada fuera de lo común, lo que llamó la atención fue el mensaje que el 'Depredador' escribió en su cuenta personal.

"Gracias a todos los que se acordaron y los que me mandaron vibras por mi cumpleaños, quiero agradecer de todo corazón a ustedes, por qué cumplir un año más de vida no es todos los días, pero estoy agradecido a Dios por la salud que me da y por qué siempre está a mi lado cuidándome. A mis papas por qué siempre están conmigo apoyándome... #graciasadios #unañomasdevida #obrigadoparatodasaspessoas #meusfasqueamomuito", escribió Paolo Guerrero en su cuenta Instagram.

Una foto publicada por Paolo Guerrero (@pguerrero09) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 11:04 PST

¿Dónde recibió Alondra García Miró el Año Nuevo? Aunque no lo creas, la modelo de 25 añitos no se fue a fiestas en el sur o a algún concierto. La exparticipante de Combate estuvo en compañía de su familia, la misma con la que celebró su cumpleaños.

Alondra García Miró en familia Alondra García Miró en familia

En la foto, Alondra García Miró aparece en compañía de sus primas, tías y su abuela, quienes se vistieron de blanco para recibir el Año Nuevo. La excombatiente luce una enorme sonrisa acompañada por todos sus seres queridos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.