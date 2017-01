Paolo Guerrero: Doña Peta dijo esto sobre la relación entre su hijo y Alondra García Miró [FOTOS]

Paolo Guerrero disfrutó hasta las últimas consecuencias su cumpleaños número 33. El futbolista armó tremendo fiestón en la hacienda Mamacona el 1 de enero y tuvo más de 500 invitados que gozaron con la música de la Charanga Habanera.

Sin embargo, muchos han cuestionado que Paolo Guerrero haya celebrado a lo grande con dos fiestas seguidas porque se especula que ya no mantendría una relación sentimental con Alondra García Miró.

Quien se mostró molesta por los comentarios negativos en contra de Paolo Guerrero fue Doña Petrolina Gonzáles, mejor conocida como Doña Peta, la mamá del futbolista.

"Ha sido su cumpleaños y tiene derecho a eso (divertirse), él no se divierte en todo el año y ¿por eso le van a sacar cosas? Ya están de más (la prensa)", dijo muy fastidiada la mamá de Paolo Guerrero a Karibeña.

Pero eso no fue todo. Doña Peta habló sobre la supuesta ruptura entre Alondra García Miró y su hijo, un rumor que viene corriendo desde que se difundieron fotos de la celebración de Paolo Guerrero con Jefferson Farfán y la 'ojiverde' con su familia, así como la ausencia de la excombatiente en la fiesta de cumpleaños del Depredador.

"Esos son sus problemas, nosotros no nos metemos. Déjenlo en paz y no estén hablando tonterías que no saben. Ya no quiero hablar más", puntualizó Doña Peta en declaraciones a Karibeña.

