Paolo Guerrero desata su furia contra reportero por ir a buscarlo a su departamento [VIDEO]

Paolo Guerrero se ha mostrado muy cordial con la prensa de espectáculos desde su llegada al Perú. El futbolista, a su estilo, respondió algunas preguntas sobre su vida personal y su 'amiga' Thaísa Leal, quien viajó con él a Trujillo para ver el encuentro de la selección de fútbol contra su similar de Paraguay.

Thaísa Leal ha llamado la atención de la prensa después de que se difundiera una fotografía de la 'garota' en el departamento que Paolo Guerrero antes compartía con Alondra García Miró. Incluso, la brasileña fue vista en compañía de Doña Peta en Trujillo, hospedándose ambas en el mismo lugar.

Por si fuera poco, Thaísa Leal y Paolo Guerrero fueron captados paseando por un conocido centro comercial en Lima junto a algunos amigos. ¿Acaso solo son salientes o está pasando algo más fuerte entre ellos?

Un equipo de Cuéntamelo Todo llegó hasta el departamento donde vive Paolo Guerrero en Lima para abordarlo a él y a Thaísa Leal. Apenas vieron a la garota, le preguntaron sobre su vínculo con el futbolista, pero fue resguardada por el 'Chino Take'.

Paolo Guerrero desata furia contra reportero

Lo peor llegó después. Paolo Guerrero salió del edificio y se mostró muy molesto con la presencia de un medio de espectáculos en su domicilio.

"Te pasas de pend... La vez pasada te dije, te dije que no se aparezcan en mi casa. ¿Ves cómo te portas mal? Anda al aeropuerto, no hay ningún problema, a la Videna. A la casa no. Todo lo que tú quieras, pero en la casa no. Te pasaste. Estás faltando el respeto", dijo Paolo Guerrero al reportero.

Sin embargo, cuando el mismo reportero fue a buscar a Paolo Guerrero al aeropuerto, el futbolista no respondió a sus interrogantes. El 'Depredador' mantuvo silencio y prefirió no comentar sobre su 'amiga' Thaísa Leal.

Paolo Guerrero: ¿Thaísa Leal y Alondra García Miró se parecen?

