Paolo Guerrero: Jefferson Farfán lo felicitó por su título y ¿le mandó indirecta a Christian Meier?

¿Tremenda indirecta? El futbolista Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de felicitación a su compañero Paolo Guerrero por haberse consagrado campeón del Torneo Carioca con el Flamengo.

Sin embargo, lo que más sorprendió del saludo de Jefferson Farfán fue que algunas lineas de su mensaje estaban dedicadas a un personaje que supuestamente se caracteriza por 'meter floro'.

¿Será Christian Meier? Lo cierto es que esta indicrecta calza perfecta para el actor que ha confirmado su relación con la modelo Alondra García Miró, la ex de Paolo Guerrero.

"Sabes la admiración que te tengo. Disfruta este lindo momento, te mereces eso y mucho más, campeón", le escribe inicialmente Jefferson Farfán a Paolo Guerrero.

"Mándale un trofeo a ese 'bla, bla, bla', que no sabe lo que es eso", finaliza 'La Foquita' en el mensaje dedicado al 'Depredador'.

En las redes sociales de inmediato los fans del futbolista atribuyeron que este mensaje estaba dedicado al popular 'Zorro' Meier ahora que se encuentra en un romance con la ojiverde. ¿Será?

"ALONDRA ES UN CASO CERRADO", DICE GUERRERO

Paolo Guerrero dijo que el que Alondra García Miró tenga una relación con Christian Meier no tiene por qué afectarle, pero dejó en claro que él no hablará de su vida privada y solo atinó a desearle lo mejor a su expareja. “Fue una linda chica, increíble. No tengo palabras. Si terminó, se terminó porque bueno pasó y ya está. Tenía que pasar”, dijo el ‘Depredador’.



“Yo estoy muy feliz. Se me puede ver en la cancha, jugando con muchas más ganas, mucha más felicidad y estoy siendo feliz con lo que estoy aportando a Flamengo y como te digo estoy muy enfocado en lo que quiero ganar este año”, añadió el atacante, al tiempo que dijo que se siente tranquilo y que solamente “habla de fútbol”.



Consultado sobre qué es lo que siente al ver las fotografías de Alondra García Miró y Christian Meier en las redes sociales, Paolo Guerrero solo dijo que le desea “todo lo mejor a ella” porque “es una chica increíble”. “Entonces que sean felices y yo ser feliz también”, finalizó el atacante del Flamengo.