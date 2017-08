Paolo Guerrero: Thaísa Leal comparte fotos íntimas junto al futbolista [FOTOS]

Thaísa Leal y Paolo Guerrero son purito amor en redes sociales. Desde que se hizo pública su relación, la pareja comparte publicaciones en sus redes sociales. La nutricionista ya ha subido a sus redes videos y fotos al lado del 'Depredador' en donde se muestran muy cariñosos.

Esta vez, Thaísa Leal decidió compartir una serie de fotografías en la intimidad de su relación con Paolo Guerrero. La publicación cuenta con tres imágenes de la feliz pareja. En ellas, aparecen besándose, tomando vino y abrazándose. La brasileña aparece con un look fresco mientras que el futbolista luce sin polo.

La fotografía cuenta con más de 11 mil likes y más de 250 comentarios celebrando el amor de Thaísa Leal y Paolo Guerrero. La pareja tiene fans de Brasil y otros países. Por eso, se leen mensajes en diferentes idiomas. Además, la rubia le dedicó unas emotivas palabras al futbolista.

"We. Meu parceiro de pipoca, altinha, treinos, de ficar sem fazer nada... para todas as horas! Obrigada por ser assim do jeitinho que você é - (Mi compañero de palomitas, altinha, entrenamientos, de quedarse sin hacer nada... ¡para todas las horas! Gracias por ser así de la manera que eres)"

Ante este tierno mensaje de Thaísa Leal, Paolo Guerrero respondió con un "te amo" a su pareja. Desde que se confirmó su relación, la pareja decidió vivir junta y comparten diferentes aficiones.

Paolo Guerrero llegó al Perú en el mes de junio para jugar con la blanquiroja. El futbolista fue asediado por la prensa de deportes y espectáculo. El 'Depredador' llegó acompañado de Thaísa Leal y desde entonces se especuló sobre su relación.

Thaísa Leal es una nutricionista y experta en Jiu Jitsu. A través de su cuenta Instagram, la rubia comparte tips para dietas sanas y además brinda consultorías en Brasil. La brasileña cuenta con más de 156 mil seguidores en la red social.

