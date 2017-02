El ex participante del reality Combate y actual panelista de Espectáculos, Ernesto Jiménez, publicó una foto afuera de las oficinas de Odebrecht en su cuenta de Instagram. La foto rápidamente se viralizó debido al escándalo de corrupción en el que esta involucrada la empresa.



Lo único que quería Ernesto Jiménez es bromear acerca de la coima que le habría pagado Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo ¿Ernesto pasará de Espectáculos a 90 matinal?



Ernesto Jiménez se refirió a la coima que le habría pagado Odebrecth a Alejandro Toledo en la descripción de la foto. “Juguemos a ponerle título a la foto. El ganador se lleva 20 millones de dólares! ("Ay, no. Cómo vas a bromear con eso. Te me caisteSSS")”, escribió.



Juguemos a ponerle título a la foto. El ganador se lleva 20 millones de dólares! 💸 ("Ay, no. Cómo vas a bromear con eso. Te me caisteSSS") Una publicación compartida de Ernesto Jiménez (@ernestojimenex) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 1:59 PST

La foto alcanzó los 3.000 me gusta, los seguidores de Ernesto Jiménez afirman que tiene un excelente sentido del humor y probaron ponerle título a la foto. "Conductor de Tv recibe coima de Odrebecht", se lee entre los comentarios.



Tío Trome vio la foto de Ernesto Jiménez y se inspiró con ese titular: Ex participante de Combate visita las oficinas de Odebrecht y este detalle llama la atención [VIDEO y FOTOS]. Ernesto, pórtate con tu tío.



Lo último que se sabe de Odebrecht es que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) ordenó el embargo por 80 millones de soles de las propiedades y cuentas bancarias de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú. La noticia la dio a conocer Ojo-Publico.com este viernes.



Los exaltos funcionarios de Odebrecht son investigados por delitos de corrupción y lavado de dinero entre los años 2004 y 2015. Habrían pagado coimas por más de 29 millones de dólares en Perú.