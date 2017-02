Pato Quiñones: ¿Cambió a esta bella chica (que sí canta) por estar con Milett Figueroa? [VIDEO y FOTOS]

Un audio que fue revelado por el programa 'Cuéntamelo Todo' revelaría una supuesta infidelidad del bailarín Patricio Quiñones a su actual pareja la modelo Milett Figueroa. En el audio prometido solo se escucha hablando a la ex pareja del popular ' Pato', Ximena Palomino.



¿Qué dice la bailarina Ximena Palomino en este 'revelador audio'? Que no podía creer que a tan solo una semana de terminar su relación, Pato Quiñones empezará con Milett Figueroa, que a ella hasta hace unas semanas le decía que la amaba.



Los rumores crecieron en torno a este audio, hay quienes afirman que Pato Quiñones sólo estaría con Milett Figueroa para obtener beneficio de su carrera como modelo y actriz. La joven lo da a entender el audio.

En el audio se escucha que la joven afirma que Pato Quiñones le dijo que ella era el amor de su vida. Ximena Palomino es una bailarina que estudió en la Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP), además la joven muestra talento para el canto.



En sus redes sociales a parte de los videos que publica mostrando sus duras rutinas de baile, también publicó un video donde canta City of Stars, una de las canciones más conmovedoras de la película "La la land".



Sus amigos consideran que la joven tiene mucho talento y belleza de sobra. Cabe destacar que Pato Quiñones afirma que no terminó su relación por Milett Figueroa si no que tenía muchos problemas con la chica. Aquí puedes ver sus fotos y videos.

Hoy fui Anette otra vez y a ultimo minuto (@leslieshaw20 eres la pior) igual amo mi job. Ultimas semanas de #fiebreperu ❤️ Una publicación compartida de Ximena Palomino (@ximefpc) el 25 de Nov de 2016 a la(s) 10:07 PST