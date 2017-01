Patricio Parodi: su cambio de look extremo provoca estas reacciones  [VIDEO y FOTOS]

"Esto Es Guerra: Pretemporada" inició el lunes 16 de enero del presente año y uno de los participantes que llamó la atención fue Patricio Parodi, quien llegó con un nuevo look al reality de competencia física.



El cabello de Patricio Parodi fue quien se robó las miradas en el estreno de Esto Es Guerra: Pretemporada ¿Qué se hizo, Tío Trome? Su cabello ahora luce medio castaño.



Patricio Parodi agradeció a la vida y a Dios volver a participar en una nueva temporada de Esto Es Guerra ¿Tío Trome tendrás foto de cómo se ve ahora Patricio Parodi? Por supuesto, sobrino, aquí está el pack.

Mi look de ayer ☺algo distinto para cambiar por veranito @danielolivohair hizo la magia en mi cabello 👍👍 Una foto publicada por Patricio Parodi Costa (@patoparodi18) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 6:11 PST

Además, Patricio Parodi se refirió a su cambio de look en Instagram y le pidió consejos a sus seguidores. "Mi look de ayer ,algo distinto para cambiar por veranito. Daniel Olivohair hizo la magia en mi cabello", escribió.



Las reacciones de los seguidores de Patricio Parodi no se hicieron esperar, muchos afirman que se ve mucho mejor con este nuevo look y lo animan a seguir experimentando con su cabello.



Esto Es Guerra: Pretemporada tuvo muchas sopresas como el nuevo look de Patricio Parodi y la presencia de 'Pato' Quiñones, pareja actual de la modelo Milett Figueroa.