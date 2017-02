Patricio Parodi no se casará con Sheyla Rojas pero sí planea hacer esto con la rubia [VIDEO]

Patricio Parodi no descartó convivir con Sheyla Rojas y aclaró que nunca dijo que no quería casarse con ella. Recordemos que el guerrero fue 'acorralado' por una pregunta del programa 'Esto Es Guerra'

“Nunca dije que no quería casarme, simplemente no puedo decir ‘ella es la mujer de mi vida’ porque no sé lo que pueda pasar más adelante. Por eso me gusta vivir mi día a día. Estamos tranquilos así y todo paso a paso, y de seguro en un futuro me gustaría vivir con mi pareja”, señaló Patricio Parodi.

Recordemos que Sheyla Rojas tomó con calma las declaraciones de Patricio Parodi y evitó hacer un 'show' de lo sucedido en Esto Es Guerra. Sus compañeros de 'Estás en Todas' incluso la llamaron 'pisada'.

"Yo le dije a Patricio que si no me pide para casarme de acá un año, igual sigo con él", dijo Sheyla Rojas en 'Estás en Todas'.

"Yo sí creo en el matrimonio. Me han pedido las manos tantas veces que, la verdad, esto llegará en el momento que tenga que llegar. Es una ilusión bonita", agregó la rubia animadora Sheyla Rojas.