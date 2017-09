¡Ampayados! Patricio Parodi y Flavia Laos creyeron que podrían confundirnos pero fuimos más astutos. Los chicos reality salieron juntos este fin de semana, al concierto 'Lima Music Fest', pero fueron bastante cuidadosos de no mostrarse juntos antes cámaras. ¿Por qué será?

El Pato Parodi y Flavia Laos corearon junto al mismo grupo de amigos las canciones de los reggaetoneros más importantes del momento. En los videos subidos a las redes sociales por el círculo de conocidos con el que estaban, se puede ver a cada uno de ellos pasándola de lo mejor, pero por separado.

El Zorro Zupe, Ruth Kruger y Jamila Dahabreh fueron algunos de los personajes de la farándula que acompañaban a Patricio Parodi y Flavia Laos en el concierto. Ellos estuvieron en el mismo lugar, grabando videos y tomándose fotos para sus seguidores.

Sin embargo, cuando alguno de ellos grababa a Flavia Laos, el Pato Parodi desaparecía como por arte de magia. Lo mismo pasaba si Patricio Parodi aparecía en el video, pues Flavia Laos parecía salir corriendo de las cámaras.

Por suerte, o mala suerte para ellos, sus seguidores son bien mosca y no tardaron en unir cabos, de acuerdo a la gente que los acompañaba. No es muy difícil darse cuenta que se trata del mismo grupo de amigos, en la misma ubicación. La única diferencia es que no se puede ver a Patricio Parodi o Flavia Laos en una misma toma.

Flavia Laos y Patricio Parodi juntos en concierto

Pero, ¿por qué será que los chicos reality no se quieren mostrar juntos? Recordemos que anteriormente, Patricio Parodi había dicho que lo iban a seguir viendo junto a Flavia Laos pues eran amigos y no tiene nada de malo que los amigos salgan juntos, ¿no?.

Pato Parodi y Flavia Laos fueron vinculados sentimentalmente por primera vez a principio de marzo de este año. Ellos habrían empezado a frecuentarse tras la ruptura del chico reality con Sheyla Rojas. La actriz fue involucrada en una polémica por gritar en un video que ella es carne fresca y no gallina vieja.

Flavia Laos y Patricio Parodi

