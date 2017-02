Patricio Parodi le hace este 'detallazo' a Sheyla Rojas por San Valentín [VIDEO y FOTOS]

El participante del reality Esto es Guerra, Patricio Parodi, publicó en su cuenta de Instagram una foto de hace dos años junto a su actual pareja la conductora de televisión, Sheyla Rojas. La imagen iba acompañada de un tierno mensaje por San Valentín.



Patricio Parodi reveló que hoy cumplía dos años junto a Sheyla Rojas. Sus seguidores se mostraron muy conmovidos con el mensaje.



"Amor encontre esta foto antigua, queria desearte un lindo dia del amor y la amistad, también hoy celebramos 2 añitos de nuestra relación y queria decirte lo muy feliz que me haces, lo bien que la pasamos juntos y quiero que esto siga muchisimo tiempo mas. Te amo", escribió Patricio Parodi en su cuenta de Instagram.

Amor encontre esta foto antigua 😍 queria desearte un lindo dia del amor y la amistad, también hoy celebramos 2 añitos de nuestra relación y queria decirte lo muy feliz que me haces, lo bien que la pasamos juntos y quiero que esto siga muchisimo tiempo mas. Te amo 😘❤ @sheylarojasrtv Una publicación compartida de Patricio Parodi Costa (@patoparodi18) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 6:45 PST

En un reciente programa de Esto es Guerra, Patricio Parodi fue consultado acerca de su relación con Sheyla Rojas y una posible pedida de mano. Al respecto, el guerrero expresó que prefería hablar de ese tema en reserva.



Sheyla Rojas fue consultado sobre esta respuesta de Patricio Parodi, quien hizo énfasis en que no piensa en el futuro. "Vivo mi presente con mucha intensidad al lado de Sheyla Rojas", expresó.



Sheyla Rojas sí dijo que le gustaría casarse con Patricio Parodi.

“Soy mujer y sí me gustaría, creo en el matrimonio y me gustaría casarme, pero me han pedido la mano tantas veces que la verdad, creo que llegará en el momento que tenga que llegar”, sostuvo Sheyla Rojas en ‘Estás en Todas’.