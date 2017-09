Patricio Parodi molesto con Sheyla Rojas: "Yo no necesito la bendición de nadie" [VIDEO]

Al parecer, a Patricio Parodi no le gustó que Sheyla Rojas le dé su bendición para que inicie una relación con Flavia Laos.



“Yo no necesito la bendición de nadie para hacer mis cosas. No hablo de mi vida privada, si quisiera contar, hablaría muchas cosas”, dijo Patricio Parodi.



Asimismo, cuando le contaron que Sheyla Rojas dejó entrever que durante su relación hubo algunas mentiras, insinuó que no sería cierto. “Si te contara... mejor no hablo nada. Anda pregúntale a ella”, afirmó.



Por último, el ‘guerrero’ aseguró que la relación con la rubia llegó a su fin en buenos términos y no entiende por qué la ‘leona’ dijo lo contrario. “Terminé con ella en buenos términos y no hay nada más que decir”, Patricio Parodi.

