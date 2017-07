Patricio Parodi chapa con ex de empresario que sale con Sheyla Rojas ¿Felices los cuatro? [VIDEO y FOTOS]

El participante de Esto es Guerra, Patricio Parodi, fue ampayado en una discoteca barranquina "chapando" de lo lindo con la modelo Fabiola Garavito. Lo curioso es que la muchacha es la ex de Pedro Moral, el actual empresario que sale con la conductora de televisión, Sheyla Rojas.



En las imágenes se ve a Patricio Parodi muy cercano al rostro de Fabiola Garavito. El chico reality no dejaba de bailarle a la ex del nuevo saliente de Sheyla Rojas. El modelo no deja de hablarle al oído.



Los rumores apuntan a que Fabiola Garavito terminó con Pedro Moral porque sabía de la existencia de un posible ampay del empresario con Sheyla Rojas. Muchos se preguntan si esta es una venganza de la joven contra el empresario.



De esta manera se acaban los rumores de una posible relación entre Patricio Parodi y la actriz de Ven Baila Quinceañera, Flavia Laos. ¿Sheyla Rojas tendrá que decir algo al respecto?

