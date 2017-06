Patricio Parodi y Sheyla Rojas: Yaco Eskenazi dice que ellos están cometiendo errores 

Yaco Eskenazi afirmó que no estuvo bien la manera en que Patricio Parodi y Sheyla Rojas se saludaron, chocando las manos, cuando se reencontraron en ‘Esto es guerra’.



“Yo creo que los dos están equivocados. No hay nada más sano que sentarse en una sala, entre cuatro paredes, y solucionar los problemas. No resolverlos vía televisión o Twitter, sobre todo cuando has tenido un pasado con esa persona, han vivido juntos 3 años y ahora no pueden sentarse a decirse las cosas y arreglarlas, en vez de que se haga toda esta bola”, dijo Yaco Eskenazi.

