Patricio Parodi sorprende a sus seguidores en Instagram con este dato [VIDEO y FOTOS]

El participante de reality Esto Es Guerra: Pretemporada, Patricio Parodi, se muestra muy contento en Instagram porque llegó al medio millón de seguidores y promete que no parará hasta llegar al millón.



"Hoy amanecí feliz y agradecido con todos ustedes ya que somos medio millón de seguidores .A seguir creciendo y alcanzar el millón. Gracias por todo el apoyo", se lee en la publicación de Patricio Parodi en Instagram.



Los seguidores de Patricio Parodi en Instagram se sienten contentos con la felicidad del participante de Esto Es Guerra: Pretemporada ¿Lo harán llegar al millón?

Hoy amaneci feliz y agradecido con todos ustedes ya que somos medio millón de seguidores 🎉🎊🎉 a seguir creciendo y alcanzar el millón 😚😘 gracias por todo el apoyo Una foto publicada por Patricio Parodi Costa (@patoparodi18) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 7:30 PST

Patricio Parodi acompañó su publicación con una imagen donde se le ve usando un terno celeste con una corbata michi. Sus seguidores en Instagram no paran de elogiar su belleza.



La mayoría de comentarios en la publicación de Instagram de Paticio Parodi son elogios, no hay ningun usuario que critique el gran alcance que tiene el joven entre sus seguidores.



La publicación de Patricio Parodi en Instagram tiene más de 2.000 me gusta y sigue sumando elogios y felicitaciones por este logro virtual ¿Qué opinas?