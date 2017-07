¡Paula Ávila y André Castañeda ya piensan en matrimonio!

Paula Ávila y André Castañeda no descartaron casarse, pues aseguran que su relación es estable y son felices.



“La verdad, nos encantaría, pero tenemos que ver ese tema por nuestras familias, la mía está en Argentina y la de él acá. Estamos viendo dónde la hacemos. Es que para mí el casamiento es superimportante y es comprometerse al cien por ciento con la pareja”, dijo Paula Ávila, quien junto a André Castañeda estuvieron en la ‘Expomoto AAP 2017’.



Paula Ávila reveló que André Castañeda ya conoce a su familia.



“Conoció a mi mamá en los mejores y peores momentos, por suerte ahora ya todo marcha bien. En cuanto a mí, su familia me ama, su hijo es hermoso, lo amo y me llevo muy bien con su mamá”, señaló Paula Ávila.

Paula Ávila y André Castañeda hablan de dar el siguiente paso.