Paula Manzanal regresó al Perú y destruyó al Zorro Zupe por criticarla [VIDEO]

Paula Manzanal sí que llamó la atención de todos después de que se difundiera su estilo de vida. La modelo y exchica reality disfruta de fiestas en aviones y yates en Estados Unidos y tiene una 'amistad' con el multimillonario Dan Bilzerian.

Ahora, Paula Manzanal está de regreso en el Perú. Clara y fiel a su estilo, la modelo decidió responder a todos los ataques que recibió por su estilo de vida en Estados Unidos. La ex de Benjamín Lukovski señaló que ella no tiene que darle explicaciones a nadie y que disfruta de la vida.

Además, Paula Manzanal fue muy frontal y acusó al Zorro Zupe de empezar todos los rumores sobre su estilo de vida. Según la modelo, el excéntrico personaje de Chollywood le tiene envidia. Incluso, aclaró que Dan Bilzerian no le tocó el totó.

"Quien empezó a tildarme de eso es una persona que todo el mundo sabe que es mi enemigo hace mucho tiempo y es el Zorro. Él comenzó a decir tonterías obviamente de envidioso y celoso. A Dan Bilzerian lo conocí en una fiesta en Estados Unidos. No me tocó el totó como todo el mundo cree y parece, pero no pasó nada. Somos amigos", dijo Paula Manzanal.

Paula Manzanal

Pero eso no fue todo. Paula Manzanal también dijo que el Zorro Zupe es un 'desubicado' al iniciar el rumor sobre su oficio en Estados Unidos. Según indicó la modelo, prefiere ni mencionarlo para no darle pantalla.

"Él me detesta de por vida. Creo que todos lo saben ¿no? Va a decir cualquier cosa y lo que quiere es hundirme. Más que nada es por envidia porque él ya quisiera estar en esos yates (...) Es súper desubicado y no tengo nada que decir de esa persona. No quiero darle pantalla. Ni siquiera lo escuché. Mientras hablaban, mis seguidores subían subían subían", dijo Paula Manzanal sobre el Zorro Zupe.

Paula Manzanal dejó en claro que seguirá viviendo su vida como le parece. Incluso, dijo que en Perú a la gente le falta mundo y por eso la critican. Para la modelo, las personas se dejan llevar por las redes sociales.

"Uno muestra lo que quiere mostrar. En el Perú todos me odiaban. ¿Qué celebridad le va a pagar a alguien para que vaya a su fiesta? (...) La verdad es que le falta mundo a la gente de acá (Perú) le falta mundo, viajar, conocer. Las redes sociales no lo son todo", explicó Paula Manzanal.

Paula Manzanal se luce con multimillonario

