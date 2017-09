Paula Manzanal baila sexy en Cuéntamelo Todo, pero sufre terrible percance con su vestido EN VIVO [VIDEO]

El reality de baile del programa Cuéntamelo Todo pone a prueba la paciencia de los participantes. Es el caso de la modelo Paula Manzanal y el ex chico reality, Jenko del Río. Ambos bailaron la cumbia "Tao - Tao".



En pleno baile, Paula Manzanal sufrió un percance con su vestido. La parte de arriba de su vestimenta, que le cubría los senos, se rompió. Esto genero que el desempeño de Jenko del Río y la modelo disminuyera.



Paula Manzanal no podía bailar bien por el percance. Jenko del Río se sentía incómodo y no podía cargar a la modelo para continuar con la coreografía del baile. El jurado del reality fue duro con ellos.



Al respecto, Jenko del Río explicó lo que sucedió con el vestido de Paula Manzanal. "Yo no quiero poner cómo excusa, pero en un momento de baile, Paula no ha podido bailar bien porque tuvo inconveniente con el vestuario", explicó el ex chico reality.



Los jurados indicaron que las palabras de Jenko del Río suenan más a excusas. El ex chico reality se molestó por este dicho y volvió a afirmar que ´si el cargaba a Paula Manazanal, la modelo quedaría con los senos al descubierto.

